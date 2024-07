BRINDISI - Un furgone portavalori è stato assaltato oggi sulla statale 613, all'altezza di Torchiarolo, nel Brindisino. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno esploso colpi di arma da fuoco e incendiato autovetture in entrambi i sensi di marcia per ostacolare l'intervento delle forze dell'ordine.L'azione criminale ha causato il blocco del traffico, creando lunghe file di autovetture in direzione nord. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area e avviare le indagini. Al momento non si hanno notizie di feriti, ma la situazione è in continua evoluzione.Le autorità stanno lavorando per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza degli automobilisti bloccati nel traffico. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.