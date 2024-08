Aggressione a un operatore sanitario a Bari: infermiere del 118 colpito da un paziente psichiatrico

BARI - L’ennesimo episodio di violenza ai danni di un operatore sanitario si è verificato nel quartiere San Paolo di Bari. Un infermiere della postazione 118 di Modugno è stato aggredito da un paziente psichiatrico mentre prestava soccorso in viale delle Regioni.Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il paziente avrebbe preteso di essere medicato sul posto. Al rifiuto dell’infermiere, che seguiva i protocolli previsti, l'uomo ha reagito con violenza, colpendolo al volto con un pugno. L'infermiere ferito è stato successivamente trasportato in ospedale, dove si sono verificati ulteriori momenti di tensione.Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia per ristabilire l’ordine e raccogliere informazioni sull'accaduto. L'episodio solleva nuovamente il tema della sicurezza per il personale sanitario, sempre più spesso esposto a situazioni di pericolo durante l’esercizio delle proprie funzioni.