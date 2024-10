Bitonto: colpo nella notte in un compro oro, ladri in fuga con bottino ingente

BITONTO - Nella notte, un compro oro di Bitonto è stato preso di mira dai ladri, che sono riusciti a portare a termine un furto dal bottino ancora da quantificare ma descritto come ingente. L’assalto, condotto in piena notte, ha lasciato i malviventi indisturbati a completare il colpo e a dileguarsi senza lasciare tracce significative.Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sarebbero fuggiti a bordo di un’Audi, rendendo difficile la loro individuazione da parte delle autorità. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che stanno ora visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona nella speranza di raccogliere elementi utili per risalire agli autori del furto.