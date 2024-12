Minacce a Claudio Stefanazzi: la condanna del Presidente Emiliano

BARI - Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è intervenuto con una dichiarazione forte e accorata in merito all’ennesima lettera di minacce ricevuta dal deputato della Repubblica Claudio Stefanazzi, suo stretto collaboratore e amico.

“Mi riempie di rabbia e di impotenza”, ha affermato Emiliano, sottolineando la gravità della situazione e la necessità di un intervento deciso da parte dello Stato.

La dichiarazione di Emiliano

“La mia solidarietà va a Claudio Stefanazzi e alla sua famiglia, che stanno affrontando una situazione di ansia e paura. Il coraggio di Claudio lo spinge a proseguire nel suo lavoro con determinazione, ma non possiamo ignorare il peso che queste minacce hanno sulla sua serenità e su quella della sua comunità,” ha dichiarato il governatore.

Emiliano ha anche lanciato un appello allo Stato: “Deve proteggerlo e assicurare alla giustizia i responsabili di queste gravissime e reiterate minacce. La nostra pazienza è arrivata al limite.”

Un clima preoccupante

L’episodio si inserisce in un clima sempre più preoccupante per gli amministratori pubblici, spesso bersagliati da intimidazioni per il loro impegno e le loro scelte politiche. Stefanazzi, deputato e uomo di fiducia del Presidente Emiliano, è noto per la sua dedizione e il suo lavoro al servizio della collettività, una postura che evidentemente lo ha esposto a minacce ripetute.

Solidarietà dal mondo politico

Le parole di Emiliano si uniscono al coro di solidarietà che, nelle ultime ore, ha visto esponenti della politica locale e nazionale esprimere vicinanza a Stefanazzi e alla sua famiglia.