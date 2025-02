Smantellata rete di macellazione clandestina di cavalli: sei arresti in Umbria

foto generica

PERUGIA - I carabinieri del NAS di Perugia hanno smantellato una presunta associazione per delinquere finalizzata al reperimento, anche con modalità fraudolente, di cavalli destinati alla macellazione clandestina, nonostante non fossero idonei alla produzione alimentare. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Perugia, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza cautelare nei confronti di sette persone, accusate a vario titolo di associazione per delinquere, maltrattamenti e uccisione di equini, commercio di prodotti pericolosi per la salute e falsità ideologica in pubblici registri.

Secondo gli investigatori, gli animali venivano sottoposti a trattamenti farmacologici incompatibili con la destinazione alimentare, con il conseguente pericolo per la salute pubblica. Inoltre, i cavalli venivano sottoposti a pratiche crudeli che ne causavano la morte. "Il tutto con conseguente grave pericolo per la salute pubblica, nonché sottoponendo gli animali a trattamenti crudeli", ha dichiarato il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone.

L'ordinanza del giudice per le indagini preliminari prevede per quattro indagati gli arresti domiciliari (uno dei quali non ancora eseguito), per due l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (uno rimasto non eseguito) e per il settimo il divieto di esercitare l’attività lavorativa, sebbene sia stata esclusa per lui l’appartenenza all’associazione criminale.

L'operazione è stata eseguita con il supporto dei carabinieri dei NAS di Bari, Torino e Alessandria, nonché dei comandi provinciali di Perugia, Barletta-Andria-Trani, Novara e Cuneo. Le indagini hanno rivelato che l’organizzazione acquisiva gli animali, talvolta gratuitamente, dai proprietari ignari della loro destinazione alla macellazione illegale. I cavalli venivano poi trasportati in Puglia, dove finivano in macelli clandestini, facendo perdere ogni traccia della loro esistenza.

Le indagini proseguono per chiarire ulteriori aspetti del traffico illecito e il coinvolgimento di altre eventuali persone nella rete criminale.