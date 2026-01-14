ATP Adelaide, Vavassori al secondo turno: eliminato Tsitsipas, avanzano Vukic e Machac

FRANCESCO LOIACONO - Andrea Vavassori avanza al secondo turno dell’ATP 250 di Adelaide, in Australia, grazie a una vittoria convincente nel match d’esordio del torneo. L’azzurro ha superato il canadese Gabriel Diallo con il punteggio di 6-3 7-6, mostrando solidità soprattutto nei momenti decisivi del secondo set.

Negli altri incontri di singolare del primo turno, il ceco Tomas Machac ha regolato l’australiano James Duckworth con un netto 6-3 6-3, mentre il connazionale Rinky Hijikata ha avuto la meglio su Tristan Schoolkate per 6-4 6-4. Successo importante anche per Aleksandar Vukic, che davanti al pubblico di casa ha eliminato il greco Stefanos Tsitsipas imponendosi in due tie-break, entrambi chiusi sul 7-6. L’ungherese Marton Fucsovics ha battuto l’americano Ethan Quinn per 6-4 6-4, mentre il francese Quentin Halys si è imposto 6-3 6-4 sul britannico Jacob Fearnley. Match più combattuto quello tra Alexander Shevchenko e Damir Dzumhur, con il kazako capace di rimontare dopo aver perso il primo set e vincere 4-6 6-4 7-5.

Nel torneo di doppio, avanzano al secondo turno gli argentini Máximo González e Andrés Molteni, che hanno superato agevolmente l’olandese Sander Arends e il monegasco Romain Arneodo con il punteggio di 6-1 6-2. Vittoria in rimonta anche per il britannico Luke Johnson e il polacco Jan Zielinski, che hanno battuto l’uruguaiano Ariel Behar e il belga Joran Vliegen 5-7 6-2 10-4.