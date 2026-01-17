Bari, via libera al Lotto 6 di Costasud: skatepark, anfiteatro e area bicicross nel Parco Bellavista

BARI – La giunta comunale, su proposta del sindaco, ha approvato l’utilizzo delle economie derivanti dalla rideterminazione del quadro economico del, per un importo complessivo di, al fine di realizzare unall’interno del progetto di riqualificazione del Parco Bellavista.

Il progetto, suddiviso in due stralci per mancanza di fondi iniziali, prevede la valorizzazione di un’area costiera destinata al tempo libero e allo sport all’aperto. Il primo stralcio, già in fase di realizzazione, ha riguardato la creazione di un parco sportivo e ricreativo di qualità. Grazie alle economie derivanti dal ribasso d’asta dell’aggiudicatario e al finanziamento del Ministero della Cultura, sarà ora possibile completare il lotto 6, integrando le nuove opere con quelle del primo stralcio.

L’intervento interesserà uno spazio urbano prossimo al litorale e al centro del futuro parco reticolare, con l’obiettivo di connettere paesaggisticamente la costa con il retroterra agricolo circostante. Il progetto prevede la salvaguardia degli elementi tradizionali del territorio, come i muretti a secco e la vegetazione preesistente, e la realizzazione di percorsi ciclopedonali principali e secondari che conducono alle diverse strutture sportive.

Inoltre, il lotto 6 sarà integrato con l’infrastruttura Italfer, comprendente il sottopasso ferroviario, che garantirà un collegamento diretto tra il lungomare e il parco costiero, superando lo sbarramento dei binari e favorendo un pieno utilizzo dell’area.

Il completamento del lotto 6 rappresenta un passo importante per il progetto Parco Bellavista, che mira a offrire ai cittadini di Bari uno spazio pubblico di qualità, dedicato allo sport, alla cultura e alla fruizione del territorio costiero in armonia con l’ambiente.