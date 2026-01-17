Bari, Ruggiero Pierno eletto presidente dell’Ordine dei Commercialisti: giovani, formazione e innovazione al centro del nuovo mandato

BARI – È Ruggiero Pierno il nuovo presidente dell’. Le elezioni, tenutesi il 15 e 16 gennaio, hanno rinnovato tutti gli organi dell’Ordine con una partecipazione significativa: su 2.641 aventi diritto hanno votato 1.620 iscritti, pari al 61,34%.

«Siamo pronti a lavorare da subito per il bene della comunità professionale, partendo dai giovani, dalla formazione continua e dall’innovazione», ha commentato Pierno, sottolineando l’importanza di coinvolgere tutti i colleghi, eletti o meno, in un percorso comune.

Il neo presidente ha indicato come primo obiettivo il contrastare la progressiva perdita di iscritti, fenomeno che interessa non solo Bari ma l’intero sistema ordinistico. «Serve un’azione strutturata, in sinergia con le università, per rendere la professione attrattiva e accessibile alle nuove generazioni», ha spiegato Pierno.

Altre priorità riguardano il rafforzamento della rappresentanza della categoria e un investimento deciso sulla formazione di qualità, fondamentale in un contesto in cui le competenze si aggiornano rapidamente. Pierno ha inoltre sottolineato l’importanza di affrontare digitalizzazione e intelligenza artificiale con un approccio etico e consapevole, sfruttandone le opportunità senza sottovalutare i rischi.

Oltre alla presidenza, le elezioni hanno portato al rinnovo del Consiglio dell’Ordine, del Comitato Pari Opportunità e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli eletti in Consiglio dell’Ordine sono: Marco Ligrani, Francesca Quattromini, Anna Maria Accogli, Giuseppe Diretto, Giovanni Ladisa, Marco Cramarossa, Maurizio Bitetto, Domenico Lorusso, Riccardo Strada, Simona Rita Accettura, Domenica Calabrese, Michele Tetro, Cinzia Saltino e Carmela Boleto.

Nel Comitato Pari Opportunità: Agnese Lorè, Agnese Martiradonna, Annamaria Ancona, Natale De Giosa, Rita Casiello ed Erminia De Luca.

Nel Collegio dei Revisori dei Conti: Maria Luisa Sportelli, Michele Saponaro e Concetta Laura Di Donna.

Il nuovo Consiglio entrerà ora nella piena operatività, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Ordine come punto di riferimento per competenza, innovazione e supporto concreto ai professionisti del territorio.