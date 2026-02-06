Bari, l'Associazione Crocerossine d’Italia e La Madonnina Life & Care insieme per ''Mani che l’Anima curano''





BARI - La Sezione di Bari dell’Associazione Crocerossine d’Italia ETS, in collaborazione con La Madonnina Life & Care, organizza l’incontro:

Mani che l’Anima curano

Un’occasione per riflettere sull’essere umano come unità di corpo, mente e anima, e sul valore di pratiche come lo Shiatsu, capaci di favorire equilibrio e benessere.





📅 Giovedì 12 febbraio 2026

🕔 Ore 17.00

📍 La Madonnina Life & Care – V.le L. Pasteur, 18 – Bari





Saluti istituzionali:

– Dr. Alberto Nerini, Presidente de “La Madonnina Life & Care”

– Grazia Andidero, Responsabile Bari Associazione Crocerossine d’Italia ETS





Interventi:

– Maurizio P. Morisco, Maestro Meiso Shiatsu – Naturopata

– Santa Fizzarotti Selvaggi, Presidente nazionale Associazione Crocerossine d’Italia ETS





Un incontro per prenderci cura di noi stessi, anche attraverso il tocco delle mani che curano… l’anima.