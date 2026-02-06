La “Amy Winehouse Band” al “Mon Rêve Summer Festival 2026”





TARANTO - Scalda i motori la macchina organizzativa dell’edizione 2026 del “Mon Rêve Summer Festival” che presenterà un cartellone con imperdibili appuntamenti in grado di “scaldare” la torrida estate tarantina!

Infatti anche quest’anno la proprietà del Mon Rêve Ecogreen Resort, nelle persone di Emilia Di Lello e Vincenzo di Somma, intende offrire a tutta la città la possibilità di trascorrere indimenticabili serate all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento, in una delle infrastrutture della litoranea salentina più amate dai tarantini!

Nell’attesa che venga svelato l’intero cartellone, ecco il primo “nome” che sarà di scena al Mon Rêve Ecogreen Resort: la Amy Winehouse Band nel concerto “Back to Black 20th Anniversary” che celebra il ventesimo anniversario dello straordinario album che, vincitore di un Grammy Awards, decretò il successo planetario della cantante inglese!

The Amy Winehouse Band riunisce i musicisti originali che hanno accompagnato Amy Winehouse in tournée e in studio, sotto la direzione di Dale Davis, il suo bassista e direttore musicale di lunga data; con loro la cantante Bronte Shande, scelta proprio da Dale Davis, per interpretare il repertorio di Amy!

Quello del “Mon Rêve Summer Festival” sarà un concerto che, accompagnato da proiezioni di archivi fotografici e video raramente diffusi, proporrà tutti i più famosi successi di Amy Winehouse: da Rehab a Valerie, da Back To Black a Love Is A Losing Game, fino a Tears Dry On Their Own e You Know I’m No Good!

Sarà un concerto-tributo emozionante che riporterà sul palco il suono, l’energia e l’eleganza di Amy Winehouse, con canzoni che continuano a emozionare milioni di persone in tutto il mondo, suonate dal vivo da chi ha costruito questo inimitabile sound in studio e sui palchi di tutto il mondo.

La Amy Winehouse Band è stata notata ed apprezzata anche da alcune grandi testate internazionali: NME afferma «La band originale di Amy tiene viva la sua fiamma», «la band mantiene vive le canzoni e lo spirito di Amy» aggiunge The Times e per Metro News Holland «musica e voci sono state sorprendenti: sembrava l’originale»!

Il concerto della Amy Winehouse Band si terrà, domenica 12 luglio (start 22.00), al Mon Rêve Ecogreen Resort, sulla litoranea salentina; i biglietti, ingresso 25.00 €, possono essere acquistati direttamente al botteghino del Mon Rêve Ecogreen Resort (info 099.7312185 - 3357708125) o, con il sovraprezzo per il diritto di prevendita, online sul sito www.monreve.it o sul circuito VivaTicket.