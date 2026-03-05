Domenico Galetta tra i 100 medici d’eccellenza in Italia: un orgoglio per la Puglia e la ricerca oncologica

BRINDISI – Il dottor, originario di Ceglie Messapica, è stato inserito anche quest’anno tra i “100 medici d’eccellenza” individuati da, l’organizzazione impegnata nella lotta al cancro del polmone.

La notizia è stata accolta con entusiasmo da Tommaso Gioia, Consigliere Regionale della Puglia, che in una nota ha sottolineato l’importanza di questo riconoscimento: “È un orgoglio per la nostra terra e un attestato di stima per il lavoro svolto all’interno dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, confermando il polo oncologico barese come punto di riferimento nazionale”.

Gioia ha evidenziato non solo la competenza scientifica del medico, ma anche la sua umanità nel rapporto quotidiano con i pazienti: “Professionisti come Domenico sono la colonna portante della nostra sanità. Ciò che rende straordinario il suo profilo non è solo l’eccellenza clinica, ma la dedizione e il cuore con cui affronta ogni sfida quotidiana”.

Il Consigliere ha inoltre rimarcato lo spirito di squadra che caratterizza il lavoro di Galetta: “Con umiltà, ha dedicato questo traguardo ai suoi colleghi e, soprattutto, alla forza dei pazienti e delle loro famiglie. È proprio questa sintesi tra cuore e scienza a fare la differenza nei percorsi di cura”.

Conclude Gioia: “A Domenico va il mio ringraziamento più sentito per il suo instancabile impegno nella ricerca e per la dedizione con cui ogni giorno accende una speranza per tanti cittadini”.