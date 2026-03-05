Lecce, morto ragazzo di 11 anni: autopsia rivela polmonite emorragica virale

LECCE - Unasarebbe la causa della morte improvvisa di Ibrahim, l’undicenne scomparso lunedì mattina a Lecce. Il ragazzo era stato portato alcon sintomi inizialmente simili a quelli di una comune influenza.

Lo ha accertato l’autopsia eseguita dal medico legale Ermenegildo Colosimo, disposta dalla Asl per chiarire le cause del decesso.

Il giovane aveva iniziato a manifestare tosse persistente e malessere mentre si trovava a scuola. Avvisata dalla dirigente scolastica, la famiglia lo aveva riportato a casa, ma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate, rendendo necessario il ricovero. Ibrahim è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Ulteriori analisi istologiche sono ora in corso per verificare la possibile presenza di una patologia cardiaca preesistente, finora mai diagnosticata, che potrebbe aver aggravato il quadro clinico.