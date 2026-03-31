IN/ARCHITETTURA 2026, al via le candidature: Puglia e Basilicata protagoniste fino al 3 giugno

BARI - Tornano anche in Puglia e Basilicata i Premi “IN/ARCHITETTURA 2026”, promossi dall’Istituto Nazionale di Architettura (IN/ARCH), dall’ANCE e in collaborazione con Archilovers. Le candidature sono aperte fino al 3 giugno 2026 e riguardano opere realizzate in Italia tra il 2021 e il 2026.

La presentazione dell’iniziativa si è svolta a Bari, nel palazzo della Presidenza regionale, alla presenza dell’assessora regionale all’Urbanistica e Casa Marina Leuzzi, del presidente IN/ARCH Puglia Mauro La Notte e del vicepresidente IN/ARCH Italia Beppe Fragasso, insieme a rappresentanti istituzionali e delle categorie professionali.

Secondo gli organizzatori, il premio punta a valorizzare l’architettura contemporanea nella sua dimensione progettuale e realizzativa, mettendo in rete progettisti, imprese e istituzioni. Puglia e Basilicata partecipano congiuntamente all’iniziativa, con una cerimonia regionale prevista a Bari nel prossimo autunno.

Le candidature, da inviare tramite la piattaforma Archilovers, sono aperte dal 2 marzo e resteranno attive fino al 3 giugno 2026. L’obiettivo è selezionare opere di qualità nelle diverse categorie previste, tra cui nuove costruzioni, interventi di riqualificazione, premi alla carriera e riconoscimenti speciali dedicati alla diffusione della cultura architettonica.

Nel corso della presentazione, l’assessora Leuzzi ha sottolineato il valore dell’iniziativa come strumento per sostenere i giovani progettisti e promuovere una cultura dell’architettura contemporanea attenta alla sostenibilità e alla rigenerazione urbana.

La giuria regionale selezionerà i progetti che accederanno alla fase nazionale, mentre la giuria nazionale assegnerà i premi finali nel corso della cerimonia prevista per il 13 novembre 2026 a Venezia, presso Ca’ Giustinian, sede della Biennale.