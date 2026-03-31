Incendio in un panificio a Ruvo: fiamme partite da una friggitrice, locale inagibile

RUVO DI PUGLIA - Un incendio è divampato nella serata di ieri, intorno alle 22:30, all’interno di un panificio nel territorio comunale di Ruvo di Puglia.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero state innescate dall’olio surriscaldato di una friggitrice utilizzata per la preparazione dei panzerotti. Il rogo si sarebbe rapidamente propagato all’interno del locale, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Bari, che ha domato le fiamme e provveduto alla completa messa in sicurezza dell’area. Non si registrano feriti.

A seguito dell’accaduto, le autorità competenti hanno disposto l’inibizione temporanea dei locali. La struttura resterà chiusa in attesa delle verifiche tecniche necessarie a stabilirne l’agibilità e a chiarire con precisione le cause dell’incendio.