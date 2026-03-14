Ritrovata a Firenze la 21enne scomparsa da Foggia: sta bene

FIRENZE - È stata rintracciata adallaed è in buone condizioni di salute, la 21enne rumena di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo.

La giovane era scomparsa da Foggia, dove viveva con un’amica connazionale di 38 anni che ne aveva denunciato la scomparsa alle autorità.

Il ritrovamento è avvenuto nelle ultime ore nel capoluogo toscano e, secondo quanto riferito dagli investigatori, la ragazza sta bene e non presenta problemi di salute.

La notizia è stata confermata ufficialmente dalle Questura di Foggia e dalla Questura di Firenze, che hanno seguito le ricerche della giovane dopo la denuncia di scomparsa.

Ulteriori accertamenti sono in corso per chiarire gli spostamenti della 21enne nei giorni successivi alla scomparsa.