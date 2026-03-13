Taranto, bambino morto dopo il ricovero d’urgenza: al via indagini

CASTELLANETA - La comunità diè in lutto per la tragica scomparsa di, il bambino deceduto nella notte tra l’11 e il 12 marzo all’ospedaledopo un malore improvviso avuto in casa.

Il piccolo è stato trasportato d’urgenza in ambulanza: i medici hanno tentato di rianimarlo per oltre due ore, senza riuscirvi. Davide è deceduto alle 2:40 nel reparto di Rianimazione.

Al momento non risultano indagini in corso. Il bambino presentava alcune patologie pregresse e sarà l’autopsia, disposta dalla ASL, a chiarire la causa esatta del decesso. L’esame dovrebbe essere eseguito nelle prossime ore; nel frattempo, la salma si trova nell’obitorio dell’ospedale.