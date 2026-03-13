San Severo, giovane muore all’interno del centro migranti “Arena”: indagini in corso

SAN SEVERO – Potrebbe trattarsi di omicidio o di un gesto autolesivo. La notizia arriva dal, dove nel tardo pomeriggio è deceduto un giovane ospite della struttura.

Secondo le prime informazioni, la morte sarebbe avvenuta a seguito delle ferite riportate da un colpo di martello. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un litigio con un’altra persona o delle conseguenze di un atto di autolesionismo.

Sul posto sono presenti gli agenti del Commissariato di Polizia di San Severo e i Carabinieri di San Severo, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

Le indagini sono ancora in corso e la vicenda è al momento sotto stretto riserbo da parte delle autorità.