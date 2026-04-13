Alberobello, un incontro su disturbi dell’umore tra scienza e testimonianza: focus su prevenzione e consapevolezza

Alberobello

ALBEROBELLO - Si terrà giovedì 16 aprile 2026, alle ore 18:30, presso il Centro culturale Antica Conceria “Giovanni Galiani” di, il seminario “Disturbi dell’umore: conoscere per prevenire. La scienza e la voce di chi lo vive”.

L’iniziativa, inserita nel ciclo “I giovedì della prevenzione”, è promossa da Faber City – Cooperativa di Comunità di Alberobello e nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui disturbi dell’umore, con particolare attenzione alla prevenzione primaria, alla consapevolezza e alla riduzione dello stigma.

Un dialogo tra clinica ed esperienza personale

L’incontro vedrà la partecipazione di due figure di riferimento:

il prof. Antonio Rampino, psichiatra e docente dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nonché presidente della sezione Puglia e Basilicata della Società Italiana di Psichiatria

Fabio Macaluso, giurista e autore del libro autobiografico “Volevo un tè al limone. La mia vita da bipolare”, candidato alla 80ª edizione del Premio Strega



