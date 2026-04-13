Vinitaly, la Puglia accelera sull’export: 300 incontri B2B nel mirino

Territori e identità protagonisti

Nel Padiglione 11, interamente dedicato alla Puglia, spazio a degustazioni e approfondimenti su vitigni e territori. Protagonisti i Consorzi dei vini DOC Castel del Monte e Gioia del Colle, insieme a focus su eccellenze come il Primitivo di Manduria e la DOC Salice Salentino, che celebra i suoi 50 anni.

Ampio rilievo anche all’olio extravergine d’oliva e ai prodotti DOP e IGP regionali, raccontati attraverso degustazioni e cooking show nell’area “Sapori di Puglia”.

Un modello tra tradizione e innovazione

La partecipazione al Vinitaly conferma il ruolo centrale del settore vitivinicolo nell’economia regionale e la volontà della Puglia di rafforzare la propria presenza sui mercati globali, con un modello che integra qualità produttiva, identità territoriale e capacità di fare rete tra imprese.