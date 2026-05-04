Maggio di cultura alle Vecchie Segherie Mastrototaro: incontri, libri e ospiti tra attualità e grandi nomi della narrativa

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BISCEGLIE - Le Vecchie Segherie Mastrototaro si confermano anche a maggio come uno dei principali poli culturali del territorio, con un calendario fitto di incontri che intrecciano letteratura, attualità, impegno civile e sviluppo locale.

Il mese si apre giovedì 7 maggio con la presentazione del romanzo “Come livido scolora” di Marialuigia Bianchi, per poi proseguire sabato 9 maggio con “L’uragano” di Lucio Presta, un racconto in prima persona sul mondo dello spettacolo italiano.

Tra gli appuntamenti centrali figura l’incontro del 14 maggio dedicato al turismo e allo sviluppo territoriale, con un confronto su occupazione e crescita locale che coinvolgerà istituzioni e giovani imprenditori. Spazio anche alla narrativa sociale con “Il coraggio di essere felice” di Eleonora Celestino.

Il programma prosegue con il gruppo di lettura “Trucioli” e con la presentazione di “La vendetta è un ballo in maschera” di Francesca Crescentini, fino ad arrivare al 24 maggio con un appuntamento di rilievo nazionale: Daria Bignardi presenta “Nostra solitudine”, una riflessione sulle fragilità del presente tra globalizzazione e trasformazioni digitali.

Il calendario prosegue con temi di forte attualità sociale, come l’incontro della CGIL sulle truffe agli anziani, e con altri nomi della narrativa contemporanea: Valeria Parrella il 26 maggio e Daniele Mencarelli il 27 maggio.

A chiudere il mese, il 30 maggio, la presentazione del saggio “L’origine del male non è sconosciuta” di Nicoletta Spina, dedicato al pensiero della psicologa Alice Miller.

Un programma che conferma la vocazione delle Vecchie Segherie Mastrototaro come spazio di confronto culturale continuo, dove il libro diventa occasione di dialogo pubblico e partecipazione attiva della comunità.