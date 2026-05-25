Monopoli, raccolti oltre 600 kg di rifiuti con l’iniziativa “Insieme a te per l’ambiente”

Monopoli

MONOPOLI - Oltre 600 kg di rifiuti sono stati raccolti ain occasione della tappa locale del progetto “Insieme a te per l’ambiente”, promosso da McDonald’s con il patrocinio del Comune.

L’attività di pulizia e riqualificazione si è svolta nell’area di località Cala Susca e ha coinvolto circa 52 volontari, tra dipendenti del ristorante McDonald’s di Monopoli e membri dell’associazione Plastic Free Onlus.

Nel corso della giornata sono stati raccolti oltre 60 sacchi di rifiuti, in un’azione di contrasto al fenomeno del littering e di sensibilizzazione sul decoro urbano.

Il progetto, giunto alla quinta edizione, si inserisce nel più ampio programma ambientale promosso da McDonald’s Italia, che include iniziative su riciclo del packaging, riduzione della plastica monouso e recupero degli oli di frittura trasformati in biocarburante.

L’iniziativa rientra nel percorso “I’m Lovin It Italy”, volto a rafforzare l’impegno ambientale dell’azienda attraverso attività concrete sul territorio nazionale.