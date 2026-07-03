Sinner agli ottavi di Wimbledon: Brooksby battuto in tre set, ora sfida a Mochizuki

LONDRA - Jannik Sinner continua la sua corsa a Wimbledon e centra per il quinto anno consecutivo l’accesso agli ottavi di finale. Il numero 1 del mondo ha superato con autorità lo statunitense Jenson Brooksby (n. 81 ATP) con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4, confermando solidità al servizio e grande controllo negli scambi nei momenti chiave del match.

Nel prossimo turno, in programma domenica, l’azzurro affronterà il giapponese Mochizuki, rivelazione del torneo, in un match che rappresenterà un nuovo test per misurare la continuità del suo percorso nel torneo londinese.

Il torneo è trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.