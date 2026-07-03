Carmiano, aggredisce 118 e carabinieri: arrestato 52enne, trovata droga in casa

CARMIANO - Momenti di forte tensione all’alba a Carmiano, nel Leccese, dove un uomo di 52 anni ha aggredito prima gli operatori del 118 e poi i carabinieri intervenuti nella sua abitazione a seguito della richiesta di soccorso della compagna, che lo descriveva come “confuso” e “stordito”.

Secondo quanto ricostruito, all’arrivo dei sanitari l’uomo avrebbe reagito con calci e pugni. Anche i militari, giunti per riportare la calma, sono stati colpiti prima di riuscire a bloccarlo e metterlo in sicurezza in attesa del trasporto in ospedale.

Durante l’intervento, i carabinieri hanno percepito un forte odore di sostanze stupefacenti provenire dall’abitazione. La successiva perquisizione ha portato al ritrovamento di cinque piante di marijuana sul terrazzo e di hashish in cucina.

I due militari hanno riportato lesioni con prognosi di circa sette giorni, mentre i soccorritori del 118 hanno avuto ferite giudicate guaribili in dieci giorni.

L’uomo è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni a personale sanitario, oltre alla contestazione relativa agli stupefacenti. Successivamente è comparso in tribunale con rito direttissimo, dove ha dichiarato di non ricordare i fatti e ha chiesto scusa agli operatori coinvolti. Ha poi patteggiato una pena di un anno e due mesi ed è stato rimesso in libertà.