Tragedia sul lavoro a Trani, operaio muore in un cantiere di via Malcangi

TRANI - Tragedia nella tarda mattinata di oggi, 30 luglio, in un cantiere edile di via Malcangi a Trani, dove un operaio ha perso la vita.

Secondo le prime informazioni, il lavoratore avrebbe accusato un malore mentre si trovava all’interno del cantiere. Non è ancora chiaro, tuttavia, se il decesso sia stato provocato esclusivamente da un malore o se vi siano altri elementi da approfondire. Le cause della morte sono infatti ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale dello Spesal della Asl Bt, impegnato negli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Gli investigatori stanno effettuando le verifiche necessarie per chiarire la dinamica dell'episodio e accertare le cause del decesso.