Bari, maltrattamenti e stalking sull’ex compagna: 49enne arrestato

BARI - Un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri a Bari con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti dell’ex compagna.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, durante i circa tre anni di convivenza l’uomo avrebbe sottoposto la donna a violenze verbali e fisiche, anche in presenza del figlio minore.

La situazione sarebbe proseguita anche dopo la fine della relazione. Il 49enne, infatti, avrebbe continuato a perseguitare l’ex compagna attraverso ripetuti appostamenti nei pressi della sua abitazione.

Al termine delle attività investigative, i carabinieri hanno eseguito la misura cautelare disposta dall’Autorità giudiziaria. L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere, dove resta a disposizione della magistratura.

Si ricorda che la persona arrestata è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.