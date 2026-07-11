Tragedia sulla Statale 7: autotrasportatore di Crispiano muore dopo la caduta del camion da un cavalcavia

Tragedia nella notte lungo la strada statale 7, nei pressi dello svincolo Matera Centro, dove un autotrasportatore di 50 anni residente a Crispiano ha perso la vita in un grave incidente stradale.

Il sinistro è avvenuto pochi minuti prima delle 3, quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’autoarticolato condotto dall’uomo è precipitato da un cavalcavia. L’impatto non ha lasciato scampo al camionista.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre il corpo dell’uomo rimasto intrappolato nell’abitacolo del mezzo pesante. Presenti anche gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Matera e Policoro e i Carabinieri. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause che hanno portato il camion a sfondare le protezioni del cavalcavia e a precipitare.

Le operazioni di soccorso, recupero del mezzo e messa in sicurezza dell’area sono proseguite per diverse ore. La circolazione sul tratto interessato della Statale 7 ha subito limitazioni, con il traffico regolato a senso unico alternato per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza e procedere alla rimozione dell’autoarticolato.