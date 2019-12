- Il 31 dicembre 1988 la Serie A giocò per l'ultima volta alla vigilia di Capodanno. Un dato storico che, pur non corrispondente ad una cifra tonda, è stato dimenticato durante il "Il Campionato fa 90". La trasmissione, andata in onda nella serata di domenica 29 dicembre 2019, e nella quale le vecchie glorie della A si sono sfidate in una maratona di quiz e vinta da Bruno Giordano, ha celebrato il novantesimo compleanno del massimo torneo nazionale.