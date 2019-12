Antonio Cassano cacciato dal programma televisivo Tiki Taka

- Antonio Cassano è stato cacciato dalla trasmissione televisiva “Tiki Taka” in onda la domenica sera su Canale 5. Tra i motivi di questa decisione presa dai vertici di Mediaset un probabile litigio tra l’ex calciatore e la showgirl Giorgia Venturini, che in passato partecipò al reality show “L’isola dei famosi”.Cassano non ha partecipato alla puntata di ieri sera e come ha annunciato il conduttore Pier Luigi Pardo non sarà più l’opinionista di questa trasmissione televisiva. Dopo le feste Tiki Taka cambierà collocazione e giorno. Da Canale 5 si sposterà al lunedì sera su Italia Uno. Antonio Cassano qualche settimana fa ha preso il patentino di direttore sportivo a Coverciano dopo avere partecipato al Supercorso.Su Retequattro nel 2019 andrà in onda un nuovo programma sportivo condotto dalla giornalista di Mediaset Giorgia Rossi, la quale è ospite spesso di Tiki Taka. A Tiki Taka resterà opinionista fissa la showgirl argentina Wanda Nara moglie dell’attaccante Mauro Icardi che gioca in Francia nel Paris Saint Germain.