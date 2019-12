Conte oggi in visita a Taranto

BARI - Oggi pomeriggio è prevista la visita del premier Giuseppe Conte al reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, intitolato qualche giorno fa a Nadia Toffa, subito dopo si recherà allo stabilimento ex Ilva per porgere un saluto agli operai. Lo si apprende da fonti dell'Asl ionica. Da fonti sindacali si è invece appreso che gli operai del siderurgico ArcelorMittal lo attendono intorno alle 16.Conte era già stato a Taranto l'8 novembre scorso e aveva incontrato cittadini, lavoratori ed esponenti di associazioni davanti allo stabilimento siderurgico prima di partecipare al consiglio di fabbrica e terminare la sua visita in Prefettura.Il premier in quell'occasione disse ai lavoratori del Siderurgico di non avere "la soluzione in tasca".