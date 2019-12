Eccellenza pugliese: il Molfetta è primo, il Corato scende al secondo posto

Nella sedicesima giornata di andata di Eccellenza Pugliese il Molfetta ha vinto 2-0 a Vieste ed è primo da solo con 37 punti. Nel primo tempo il Molfetta è passato in vantaggio con Saani di destro. Ha raddoppiato nel secondo tempo con Lavopa, tiro rasoterra. Il Corato ha pareggiato 1-1 in trasferta col Deghi di San Pietro in Lama ed è secondo a quota 35. Nel primo tempo in gol il Deghi di San Pietro in Lama con Eugenio Palma di destro. Il Corato ha pareggiato con Agodirin di sinistro.Il Trani ha vinto 1-0 ad Altamura contro la Fortis ed è terzo a 29 punti. Il Don Uva Bisceglie avrà la vittoria 3-0 a tavolino perché il Martina Franca non si è presentato allo stadio “Tursi” di Martina Franca per motivi economici.Il Barletta 1922 ha pareggiato 1-1 in casa con l’Ugento. L’Audace Barletta ha pareggiato 2-2 a San Marco in Lamis. Il Gallipoli ha pareggiato 0-0 a Otranto. Il San Severo ha vinto 2-1 in casa con l’Ortanova ed è ultimo in classifica con 9 punti.