Basket: l'Happy Casa Brindisi trionfa 87-82 col Reggio Emilia

Nella quindicesima giornata di andata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha vinto 87-82 in casa contro il Reggio Emilia. Primo quarto, Banks 3-0 per i pugliesi. Stone allunga 10-2. Banks, 15-6. Stone, l’Happy Casa si impone 24-13. Secondo quarto, Johnson Odom tiene in corsa gli emiliani, ma 31-22 per il Brindisi. Campogrande, 37-26 per la squadra allenata da Frank Vitucci. Stone, i pugliesi prevalgono ancora 46-37.Terzo quarto, Owens mantiene in partita Reggio Emilia però 54-44 Happy Casa. Brown, 59-48. Campogrande, 64-52. Stone, i pugliesi trionfano 66-56. Quarto quarto, Banks, 70-59 Happy Casa. Brown, 74-61. Di nuovo Banks, 81-67. L’Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 87-82 tutta la partita. Successo meritato per i pugliesi. Sono settimi in classifica con 16 punti. Migliori realizzatori, nell’Happy Casa Brindisi Campogrande 17 punti, nel Reggio Emilia Johnson Odom 15 punti. Nella sedicesima giornata di andata domenica 29 dicembre i pugliesi giocheranno alle 19 ancora in casa contro il Treviso.