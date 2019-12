Cri + Sara Fou: “Federica (feat. Il Cane)” è il nuovo singolo

MILANO - Da oggi, venerdì 27 dicembre, Cri+Sara Fou in radio, in tutti gli store e piattaforme digitali con “Federica (feat. Il Cane)”, il nuovo singolo inedito che sarà inserito nell’EP “L’ALTRUI”.A proposito del brano, il duo commenta: “La canzone racconta il modo di vedere dell’autore, non solo il presente di una persona a lui molto vicina, ma anche il passato, che ha ricostruito dai racconti fatti da lei e dalla voglia anche di voler aspettare il futuro per capire come potrà essere”.Con Cri+Sara Fou hanno partecipato alla realizzazione del singolo Matteo Dainese (batteria, percussioni), Daniela Caschetto (violoncello, basso) e Katija Di Giulio (violino), ha invece suonato la chitarra e cantato Cristian Soldi con synth, basso e voce di Sara Bronzoni. A giorni è in arrivo video ufficiale per la regia di Cristian Soldi, direttori della fotografia Marco Comerio e Giacomo Bonacina, girato a Milano.Il regista del video dichiara: "L'idea originaria era di fare un piano sequenza per strada, per dare l'idea di continuità nel tempo, il continuare a camminare come fosse il tempo che scorre. Durante le riprese abbiamo però deciso di inserire delle parti con gli strumenti, realizzate all’interno del circolo Arci Mondini per dare più groove alla clip.Cri+Sara Fou è un duo formato da Cristian Soldi e Sara Bronzoni, nato “a distanza” nell’ottobre 2017: Cristian, a Verbania, stava scrivendo un album di sola chitarra e Sara (originaria di Follonica) avrebbe dovuto far parte di un suo video. Dopo aver ascoltato la sua voce è rimasto colpito a tal punto da proporle un nuovo inizio artistico che oggi li ha portati a un sodalizio.Artisticamente, entrambi vantano importanti esperienze. Il loro primo album “NON SIAMO MAI STATI” pubblicato da Sciopero Records, la storica etichetta di Paolo Enrico Archetti Maestri degli Yo Yo Mundi, che ha visto pubblicato il singolo “Il Vizio” seguito dall’estensione dello stesso disco con il brano “Non possiamo più aspettare”. A quasi un anno dall’uscita di quel progetto e dopo l'uscita della canzone "Il sole e poi la pioggia (feat. Il Cane)", il duo è impegnato alla realizzazione di nuovi singoli in previsione dell’uscita dell’ EP.