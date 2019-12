Varese, uomo muore in auto: era diventata la sua casa

La sua auto era diventata la sua casa. il luogo in cui ha perso la vita. Un uomo di 66 anni, senza famiglia, è stato trovato morto giovedì mattina in una stazione di servizio a Busto Arsizio (Varese). A trovarlo è stato un giovane che si è fermato a fare rifornimento. L'autopsia potrà accertare se l'uomo abbia accusato un malore o sia deceduto durante la notte, a causa del freddo. Nell'auto sono stati trovati un fornelletto e una pentola per la pasta.