Basket: Milano ko 76-67 col Real Madrid in Coppa dei Campioni

(credits: Olimpia Milano Fb)

Nella quattordicesima giornata di andata di Coppa dei Campioni di basket maschile Milano ha perso 76-67 fuori casa contro gli spagnoli del Real Madrid. Primo quarto, Micov 8-5 per i lombardi. Brooks, 13-7. Rodriguez, 15-10. Roll, 21-15. Milano si impone 21-18. Secondo quarto, Rodriguez 25-20 per la squadra allenata da Ettore Messina. Micov, 31-24. Ancora Micov, 37-24. Di nuovo Micov, 39-28. Milano prevale ancora 39-30.Terzo quarto, Scola 44-33 per i lombardi. Ancora l’argentino Scola, 48-43. Tavares impatta per gli spagnoli, 48-48. Deck, 51-49 per il Real Madrid. Tavares, gli avversari trionfano 54-52. Quarto quarto, Mickey 60-54 per gli spagnoli. Campazzo allunga 68-62. Deck, 76-65. Il Real Madrid vince questo quarto, e 76-67 tutta la partita. Sconfitta immeritata per Milano. E’ sesto in classifica con 14 punti. Migliori realizzatori, nel Milano Micov 14 punti, nel Real Madrid Randolph 16 punti. Nella quindicesima giornata giovedì 19 dicembre Milano giocherà in casa alle 20,45 contro gli altri spagnoli del Valencia.