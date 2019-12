Promozione pugliese: il Manfredonia trionfa 2-0 a Capurso ed è primo

- Nella quindicesima giornata di andata del girone A di Promozione Pugliese il Manfredonia vince 2-0 a Capurso ed è primo in classifica con 43 punti. Il Manfredonia passa in vantaggio nel primo tempo con Trotta su rigore dato per un fallo di mano di Mastrogiacomo. Nel secondo tempo raddoppia con Grumo, tiro di destro.Nel recupero di giovedì 12 dicembre il Manfredonia ha vinto 2-1 in casa col Noicattaro. Il match non si era disputato a novembre per la pioggia. Nel secondo tempo il Manfredonia è passato in vantaggio con Trotta su rigore dato per un fallo di Risola su Peres. Ha raddoppiato con Grumo di sinistro. Il Noicattaro ha segnato con Clemente, tiro rasoterra.Resta in corsa per la promozione in Eccellenza la Sly United Bari, seconda a quota 40. I baresi vincono 1-0 in casa col Bitritto. Per la Sly decisivo il gol realizzato nel secondo tempo da Fiorentino su punizione. Il Real Siti Stornara vince 3-0 in trasferta col Don Uva Bisceglie. Il Ginosa non va oltre l’1-1 in casa con la Rutiglianese. Il Borgorosso Molfetta pareggia 1-1 a Castellaneta. Il Canosa vince 2-0 a Noicattaro ed è settimo a quota 21. Il Grottaglie pareggia 1-1 fuori casa col Norba Conversano. Lo Spinazzola supera 5-2 in casa l’Apricena.Nel girone B il Racale vince 7-1 in casa contro l’Uggiano ed è primo con 37 punti. Il Matino supera 2-0 in casa il Manduria ed è secondo a quota 33. L’Ostuni travolge 4-0 in casa il Veglie ed è terzo con 31 punti insieme al Maglie che trionfa 2-0 in casa col Campi Salentina. L’Avetrana vince 2-0 ad Aradeo. Il Novoli vince 2-0 in casa col Carovigno. Lo Scorrano si impone 2-1 a Leverano. Il Taurisano vince 2-1 a Sava ed è quinto con 26 punti.