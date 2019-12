A Taranto simposio sul “Liber Amicorum” per Sebastiano Tafaro. L’uomo, la persona e il diritto”

BARI - Il 20 dicembre, alle ore 16, nella sede di Giurisprudenza del Dipartimento Jonico dell’Università di Bari “Aldo Moro” (Taranto, via Duomo 259), sarà presentato il “LIBER AMICORUM” per Sebastiano Tafaro. L’uomo, la persona e il diritto”, a cura di A.F. Uricchio e M. Casola, libro in due tomi che raccoglie saggi di valenti studiosi italiani e stranieri, dall’America Latina all’Eurasia, dedicati al Prof. Sebastiano Tafaro, professore onorario dell’Università italiana, membro dell’Academia Brasilera de letras juridicas, peregrinus di Opole e già primo Preside della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto e membro del Consiglio Nazionale Universitario.Il simposio sarà introdotto da S. Bronzini, Magnifico Rettore dell’Università di Bari; A.F. Uricchio, Componente del Consiglio Direttivo ANVUR e già Rettore dell’Università di Bari; M. Indellicato, Coordinatore del Centro Interdipartimentale di Studi di Diritti e Culture prelatine, latine e orientali; A. Incampo già Presidente dei Corsi di Laurea della II Facoltà di Giurisprudenza; A. Di Porto, Consigliere CUN; R. Pagano, Direttore del Dipartimento Jonico; B. Notarnicola, già Direttore del Dipartimento Jonico; D. Garofalo, Ordinario di diritto del lavoro, e N. Triggiani, Ordinario di diritto processuale penale nel Dipartimento Jonico; N. Cacucci, Editore del volume.L’incontro, presieduto dal Prof. Sandro Schipani, prevede l’intervento di numerosi docenti italiani e stranieri, tra i quali B. Sitek, F. Lempa, R. Quadrato, V. Giodice Sabatelli, G. De Bonfils, A. Lovato, M. De Filippi, L. Garofalo.