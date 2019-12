Borraccino: presentato a Maruggio il progetto del Centro di addestramento microgravitazionale Subacqueo

BARI - “Ho partecipato a Maruggio, alla presentazione del progetto per la creazione del Centro di addestramento subacqueo che verrà realizzato a Campomarino. Il Centro, finanziato dalla Regione Puglia con 200mila euro, su nostra richiesta, rientra tra i progetti di sviluppo dell'area jonica ed è strettamente collegato all'aeroporto di Grottaglie, riconosciuto, per iniziativa ministeriale e regionale, quale primo spazio-porto destinato ad accogliere voli suborbitali”. Così in una nota l’assessore Borraccino.Il Centro di addestramento microgravitazionale subacqueo, una struttura altamente innovativa, permetterà attività di addestramento per il turismo spaziale nonché per la ricerca in ambito aerospaziale.“Siamo orgogliosi - dichiara Borraccino - di ospitare tali strutture nella nostra regione, davvero rare al mondo, per l'addestramento in condizioni di "micro-gravità": caratteristiche previste dall'iter di preparazione ai voli in assenza di peso, detti micro-gravitazionali.Confermiamo con questo progetto la grande attenzione del Governo regionale e del Presidente, Michele Emiliano, per la crescita della provincia jonica. Grazie ad investimenti importanti come questo nel campo dell'innovazione, della ricerca e del turismo, il territorio jonico afferma la sua centralità nel contesto delle politiche strategiche per lo sviluppo economico della regione Puglia”, conclude.