Coppa Italia di calcio a 5 femminile: la Salinis Margherita di Savoia trionfa 4-1 a Fasano e vola ai quarti di finale

- In Coppa Italia di calcio a cinque femminile la Salinis Margerita di Savoia ha vinto 4-1 a Fasano e si è qualificata per i quarti di finale. Nel primo tempo le pugliesi sono passate in vantaggio con Jessika Manieri, tiro di destro. Hanno raddoppiato con Valentina Siclari di sinistro. La Taty con una girata al volo ha realizzato la terza rete. Nel secondo tempo il Fasano ha segnato con la Laricignola, tiro in diagonale. Jessika Manieri con un tiro rasoterra è andata in gol per la quarta volta per la Salinis.Nel derby pugliese lo Statte ha vinto 5-0 a Montemesola in provincia di Taranto col Bisceglie e si è qualificata per i quarti di finale. Il Bisceglie è stato eliminato.. Fuori da questa manifestazione anche il Noci che ha perso 2-0 a Montesilvano. Nei quarti di finale il 22 gennaio 2020 la Salinis Margherita di Savoia giocherà in casa contro il Kick Off di San Donato Milanese e lo Statte sfiderà a Montemesola il Falconara. La Salinis e lo Statte hanno notevoli possibilità di vincere di nuovo e di qualificarsi per le semifinali di Coppa Italia di calcio a cinque femminile.