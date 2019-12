Manovra: Camera conferma fiducia con 334 sì

ROMA - La Camera conferma la fiducia al governo sulla Legge di Bilancio con 334 voti a favore, 232 contrari e quattro astenuti. Ecco in sintesi le misure del provvedimento da 32 miliardi: nessun aumento dell'Iva, taglio del cuneo fiscale, lotta all'evasione, che si traduce in incentivi all'uso delle carte di credito, e stop al superticket.E poi plastic tax e sugar tax. I refrain della Manovra tratteggiano lo scheletro del provvedimento che, per essere definitivo, attende solo il via libera dalla Camera.E' costato in tutto 23 miliardi il blocco dell'aumento dell'Iva: il valore complessivo della manovra è di 32 miliardi.