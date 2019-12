Ordigno Brindisi, Stefàno (Pd): “Si proceda all’immediato rientro dei bronzi di Punta del Serrone presso il Museo Ribezzo”

ROMA - “Chiedo che con un sinergico ultimo sforzo si proceda in modo spedito a far rientrare i bronzi di Punta del Serrone presso la loro sede, il Museo “F. Ribezzo” di Brindisi”.È quanto scrive in una interpellanza al Ministro dei Beni culturali e del Turismo, il Sen. Dario Stefàno, vice presidente del gruppo Partito Democratico a Palazzo Madama.“Nonostante la dichiarazione della fine dell’emergenza già emessa del Prefetto di Brindisi, le statue, portate al sicuro presso la sede istituzionale della Soprintendenza a Lecce in occasione del disinnesco dell’ordigno bellico a Brindisi il 15 dicembre u.s., ancora non sono state ricollocate presso il museo di Brindisi” commenta il senatore dem.“Spero quindi che per Natale, i preziosi reperti possano tornare ad essere collocati presso la sezione subacquea del Museo, che è un vero e proprio fiore all’occhiello dell’Istituto e del territorio” conclude il senatore Stefàno.