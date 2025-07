Un’altra tragedia sulla SS16: muore una donna incinta di 33 anni nella notte, tornava da un matrimonio

Una donna di 33 anni ha perso la vita nella notte tra giovedì e venerdì in un drammatico incidente stradale avvenuto nei pressi di Mola di Bari. La giovane stava facendo ritorno a casa, a Polignano a Mare, dopo aver partecipato a una festa di matrimonio. La sua auto è rimasta coinvolta in uno schianto fatale lungo la SS16, in direzione sud.A rendere la notizia ancora più tragica è il fatto che, secondo le prime informazioni trapelate, la donna era in dolce attesa. Una doppia vita spezzata nel buio di una strada che, ancora una volta, si conferma teatro di dolore e tragedia.Il cordoglio è immenso e la comunità è sotto shock per l’accaduto. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma purtroppo per la giovane donna non c’è stato nulla da fare.Quella consumatasi questa notte è la seconda tragedia in meno di 24 ore sulla medesima arteria stradale. Solo ieri, a pochi chilometri di distanza, Giusy Lucente, 41 anni, è stata travolta e uccisa mentre stava prestando soccorso a una motociclista ferita, sempre lungo la SS16, all’altezza del quartiere San Paolo di Bari.Due vite spezzate, due donne, due tragedie consumatesi in una manciata di ore. E intanto, sulle strade pugliesi, si continua a morire.Un’altra notte di lacrime e sangue.