Tragedia sulla SS16 a Bari: muore una donna mentre presta soccorso dopo un incidente

Una coppia in moto si era fermata per prestare aiuto a due giovani coinvolti in un incidente stradale di lieve entità. La dinamica iniziale pare fosse relativamente contenuta: una donna in sella a una moto era finita a terra dopo un impatto con un’auto. Nulla di grave, sembrava.

Ma pochi istanti dopo, mentre la donna soccorritrice era a bordo strada per aiutare la vittima dell'incidente, è sopraggiunto a forte velocità un SUV che l’ha travolta in pieno. L’impatto è stato violentissimo: la donna è morta sul colpo. Inutili i tentativi del personale del 118, accorso immediatamente sul posto, di rianimarla.

Ferito anche il marito, che era con lei sulla moto e che si era fermato anch’egli per soccorrere. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Sul posto anche la polizia stradale, che ha gestito i rilievi e il traffico, rimasto bloccato per diverse ore.