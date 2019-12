Promozione Pugliese: la Sly United Bari si porta a un punto dal Manfredonia primo in classifica".

di FRANCESCO LOIACONO - Nella sedicesima giornata di andata del girone A di Promozione Pugliese il Manfredonia è bloccato sull’1-1 fuori casa dal Borgorosso Molfetta ed è primo con 44 punti. Nel primo tempo in vantaggio il Manfredonia con Trotta su rigore dato per un fallo di mano di De Ceglia. Nel secondo tempo pareggia il Borgorosso Molfetta con Uva su rigore concesso per un fallo di Telera su Uva. La Sly United Bari vince 4-0 in casa con la Rutiglianese ed è seconda a quota 43, a un solo punto dal Manfredonia.





Nel primo tempo in gol i baresi con Manzari di destro. Raddoppia Sguera di sinistro. Nel secondo tempo terza rete ancora di Manzari, tiro al volo e quarto gol segnato da Nadarevic su punizione. Il Bitritto pareggia 4-4 a Spinazzola ed è terzo a 35 punti. Il Real Siti Stornara vince 4-0 a Capurso. Il Castellaneta travolge 4-1 in casa il Canosa. Il Don Uva Bisceglie vince 1-0 in casa col Norba Conversano. Il Ginosa supera 4-0 in casa l’Apricena. Il Grottaglie pareggia 2-2 a Noicattaro ed è nono a 20 punti.



Nel girone B il Racale pareggia 0-0 in casa col Carovigno ed è primo con 38 punti. L’Ostuni vince 2-1 a Levverano ed è secondo a quota 34 insieme al Maglie che vince o 3-0 in casa con l’Uggiano e al Matino che pareggia 2-2 in casa col Taurisano. Il Manduria supera superato 4-0 in casa l’Avetrana. Il Novoli pareggia 0-0 in casa col Campi Salentina. Lo Scorrano trionfa 3-0 ad Aradeo. Il Sava vince 3-1 in casa contro il Veglie ed è quarto a quota 30.