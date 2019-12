Tennis: nove Italiani parteciperanno alle qualificazioni per gli Open d'Australia

Nove tennisti italiani parteciperanno alle qualificazioni per gli Open d’Australia di tennis maschile che si giocheranno dal 20 gennaio al 2 febbraio 2020. Sono Thomas Fabbiano, Paolo Lorenzi Gianluca Mager, Alessandro Giannessi Lorenzo Giustino Federico Gaio, Roberto Marcora Matteo Viola e Stefano Napolitano.E’ in dubbio la partecipazione alle pre qualificazioni per Filippo Baldi, Gian Marco Moroni Luca Vanni Andrea Arnaboldi, Andrea Pellegrino Andrea Vavassori, Alessandro Bega Julian Ocleppo e Fabrizio Ornago.Nel primo turno del torneo juniores under 18 di tennis maschile di Arlon in Belgio Stefano Papagno ha vinto 6-0 6-1 col belga Sablain. Jacopo De Nitto ha sconfitto 6-3 6-2 l’altro belga Dahlmann. Alessandro Coccioli ha perso 7-5 7-5 contro il francese Ledoux. Camila Raggi e Sofia Antonella Caldera parteciperanno al torneo di tennis donne di Arlon in Belgio.