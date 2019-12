- Dopo l'esonero a causa dei conflitti interni con la società del Napoli, inizia ufficialmente una nuova avventura per Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo con l'Everton, sostituendo l'allenatore portoghese esonerato Marco Silva.Per Ancelotti si tratta di un ritorno in Premier dopo l'esperienza al Chelsea, condita dalla vittoria di un campionato, FA Cup e Community Shield. “L'Everton è un club ricco di storia, con una proprietà che ha la visione giusta per tornare al successo” ha dichiarato il tecnico ex Napoli, che potrebbe esordire il 26 dicembre contro il Burnley.