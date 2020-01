Al via la Dakar n.42 con Ferdando Alonso

- Inizierà quest'oggi, domenica 5 gennaio 2020, per concludersi venerdì 17 gennaio la quarantaduesima edizione della Dakar. Il primo evento motoristico internazionale del nuovo anno si svolgerà in Arabia Saudita con partenza da Gedda e con arrivo a Al Qiddiyah, dopo 7856 km. Al via 572 piloti e 347 mezzi (il 5 % in più dell'edizione 2019, svoltasi in Perù).Fra i concorrenti eccellenti di quest'anno, spicca il nome di Fernando Alonso. L'ex pilota e campione del mondo di Formula 1, farà coppia con Marc Coma a bordo della Toyota. Il team giapponese, comprendente il campione uscente Al-Attiyah, resta il favorito della vigilia.