Al via la 329ma edizione delle Fanove

CASTELLANA GROTTE (BA) - Dopo la “Diana”, suggestiva questua notturna alla ricerca dell’olio della lampada della Madonna della scorsa notte, imminenti le Fanove, la splendente manifestazione di fede dei castellanesi in onore della Patrona. Nella trecentoventinovesima edizione dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Vetrana, la Santa Liberatrice dalla peste del 1691, nella notte tra l’11 e 12 gennaio 2020, centinaia di pire arderanno nella città e nell’agro, fulgido emblema della devozione, ma anche momento di festa per le migliaia e migliaia di visitatori che giungono nella Città delle Grotte in corrispondenza dell’ultrasecolare evento.Nella “Rete dei Fuochi di Puglia”, istituzione regionale sorta allo scopo di valorizzare e promuovere i tratti identitari del territorio, le sacre pire appaiono già ultimate in previsione dei prossimi appuntamenti. Si inizierà lunedì 6 gennaio quando, in collaborazione con le associazioni Apulia Fitwalking, Atletica Castellana “Freedogs” e Apulia Trek, avrà luogo la IV edizione de “Sulla scia delle Fanóve”. Con partenza alle ore 9:30 da largo Porta Grande e arrivo al Santuario Madonna della Vetrana, la passeggiata consentirà di ammirare le cataste votive in tutta la loro maestosa imponenza. Sabato 11 gennaio, al mattino la visita della Giuria per l’individuazione delle Fanove vincitrici della trecentoventinovesima edizione. A sera, l’attesa manifestazione. Come da tradizione, al termine della celebrazione eucaristica, alle ore 19:00 accensione della fanova di largo San Francesco presso il Santuario Madonna della Vetrana. A seguire, il lungo fiume di luce alimentato dalle fiaccole dei fedeli, dal colle sacro giungerà in città per l’accensione delle fanove allestite nelle strade e nelle piazze. Poi, fuoco a quelle delle aree rurali, tra canti, musica popolare e gastronomia.L’invito è a visitare i luoghi memori del significato squisitamente religioso dell’evento. Servizio musicale della Banda “Castellana-Grotte” diretta dal m° Vito D’Elia. Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte via Marconi, n. 5 - 70013 Castellana-Grotte (Ba) Italia www.comitatofestepatronali.it - email info@comitatofestepatronali.it - C.F./P.I.V.A. 07800900727 Domenica 12 gennaio, alle 8:00 diana pirotecnica della Fireworks di Martino De Carlo. Alle ore 9:00, giro per le vie cittadine della banda musicale “Vito Semeraro” di Castellana-Grotte. Alle ore 16:00, a cura dell’Amministrazione Comunale di Castellana-Grotte, con partenza da piazza Nicola e Costa, visita guidata gratuita alla scoperta della città di Castellana-Grotte. Alle ore 18:00, presso il Santuario Madonna della Vetrana, solenne celebrazione eucaristica presieduta dal m. rev. fra Alessandro Mastromatteo con la cerimonia d’offerta delle corone auree alla Vergine Maria. Alle ore 19:00, processione della venerata immagine mariana dalla sua dimora abituale alla chiesa di San Leone Magno.Immutato l’itinerario: da largo san Francesco, a via Alberobello, via Selva di Fasano, sosta in largo Gravinella per la consegna delle chiavi della Città, viale Virgilio, via 3 novembre, corso Italia, piazza Nicola e Costa, via N. de Bellis, via Bovio, piazza Garibaldi, piazza della Repubblica, via Trento, largo san Leone Magno. Servizio musicale della Banda “Vito Semeraro” di Castellana-Grotte diretta dal m° Carlo Maria Clemente. Fantasia pirotecnica della Fireworks di Martino De Carlo. Sabato 18 gennaio, alle ore 19:30, nella chiesa di San Leone Magno, Concerto per la Patrona della Banda “Castellana-Grotte” diretta dal m° Vito D’Elia con la Schola Cantorum “don Vincenzo Vitti” diretta da Vittorio Petruzzi.Domenica 19 gennaio, alle ore 8:00, diana pirotecnica della Fireworks di Martino De Carlo di Gioia del Colle. Alle ore 9:00 giro per le vie cittadine della Banda “Castellana-Grotte” diretta dal m° Vito D’Elia, alle ore 10:30 solenne celebrazione eucaristica nella chiesa di San Leone Magno presieduta dall’arciabate di Montecassino, segretario della Commissione episcopale per la liturgia Donato Ogliari, animazione della Schola Cantorum “don Vincenzo Vitti” diretta da Vittorio Petruzzi. Alle ore 11:45, processione di rientro della venerata immagine di Maria Santissima della Vetrana dalla chiesa di San Leone Magno al Santuario Madonna della Vetrana.Consueto l’itinerario: da largo san Leone Magno, a via Trento, piazza della Repubblica, piazza Garibaldi, via Bovio, via N. de Bellis, piazza Nicola e Costa, via R. Netti, via dell’Unità, largo Porta Grande, piazza Caduti Castellanesi, via Selva di Fasano, via Alberobello, largo San Francesco, Santuario Madonna della Vetrana. Servizio musicale della Banda “Castellana-Grotte” diretta dal m° Vito D’Elia, fantasia pirotecnica della Fireworks di Martino De Carlo