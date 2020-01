Barella al volo porta l’Inter in semifinale di Coppa Italia

- L’Inter è la quarta semifinalista della Coppa Italia e affronterà il Napoli. La squadra di Conte a San Siro batte per 2-1 la Fiorentina di Iachini che arriva ai quarti di finale senza sconfitte in campionato.I nerazzurri non sottovalutano la competizione: tra i pali Handanovic e la coppia Lautaro-Lukaku è confermata (complice la squalifica in campionato dell’argentino). A decidere la gara è un tiro al volo di Barella, dopo il vantaggio firmato da Candreva su un ‘azione di Lautaro. La Fiorentina era riuscita ad agguantare il pareggio con il colpo di testa di Caceres.La partita è ricca d’azioni. I viola potrebbero ottenere il colpaccio, ma Handanovic è miracoloso su Vlahovic. Lautaro è spesso pericoloso dalle parti di Terraciano, fino a quando la partita viene decisa dal centrocampista sardo.Al Meazza l’interesse della gara contro la Fiorentina è dato dall’inserimento dei nuovi acquisti interisti. Oltre che Young, autore dell’assist vincente in campionato, Moses e soprattutto Eriksen hanno avuto l’occasione per mettersi in mostra davanti ai loro nuovi tifosi.