Serata di stile e divertimento: successo per l'Apery Party a Bari

BARI - Sabato 11 maggio, dalle ore 19:00, l'isolato di Via Argiro, nei pressi di piazza Umberto, è stato il cuore pulsante di una serata di stile e divertimento che ha conquistato il pubblico di Bari. L'evento, ideato dalle prestigiose boutique Amalo Bari, Lino Tatoli, Montevago Luxury Bags e 4Okki Ottica, ha regalato ai presenti un'esperienza unica, arricchita dalla selezione musicale del talentuoso Dj Rafaschieri e da un esclusivo cocktail party gratuito.L'iniziativa ha offerto agli amanti della moda l'opportunità di immergersi nelle ultime tendenze del settore e di trovare l'outfit perfetto per ogni occasione. Le boutique coinvolte hanno aperto le porte al pubblico, invitandolo a scoprire le proposte più esclusive e raffinate del panorama fashion locale.La presenza del Dj Rafaschieri ha reso l'atmosfera ancora più coinvolgente, con una selezione musicale curata che ha accompagnato i presenti lungo tutto l'evento, regalando momenti di puro intrattenimento e divertimento.Parte integrante della serata è stato il cocktail party gratuito, un gesto di gratitudine verso i clienti e gli amici delle boutique partecipanti. Un'occasione per socializzare, condividere l'entusiasmo per la moda e trascorrere una serata all'insegna dell'eleganza e del buon gusto.L'evento fashion e cocktail party a Bari sull'isolato di Via Argiro ha rappresentato un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano vivere un'esperienza indimenticabile, all'insegna del glamour e della moda di alta classe. Una serata che ha saputo coniugare stile, divertimento e convivialità, confermando il prestigio e l'unicità del panorama fashion della città di Bari.