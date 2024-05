Foggia Calcio: fallita la trattativa di acquisto con De Finis e Salandra

– Nessun accordo con gli imprenditori Annino De Finis e Antonio Salandra per l’acquisto del Foggia, attualmente militante nel girone C di Serie C. La trattativa con il proprietario Nicola Canonico, che intende cedere la società pugliese, è fallita. L’incontro coinvolgeva anche la sindaca Maria Aida Episcopo, ma non si è raggiunto un compromesso soddisfacente.De Finis e Salandra erano disposti ad acquisire il club, accollandosi un debito di 2.400.000 euro, ma avevano posto condizioni precise per concludere l'accordo. Tra queste, Canonico avrebbe dovuto pagare il socio di minoranza Maria Assunta Pintus e acquistare il 100% delle quote della società. Inoltre, era richiesta la costituzione di una polizza fideiussoria come garanzia fino a 3 milioni di euro, il pagamento degli ultimi mesi di stipendio ai giocatori e ai dipendenti, nonché il rinnovo dei contratti dei calciatori in scadenza il 30 giugno.Canonico ha rifiutato queste condizioni, portando al fallimento della trattativa. Ora è alla ricerca di altri imprenditori interessati all’acquisto del Foggia.La sindaca Episcopo ha espresso la speranza che si trovi una soluzione positiva in tempi molto brevi, per garantire l’iscrizione della squadra pugliese al prossimo torneo entro il 3 giugno. La situazione rimane incerta, ma la necessità di trovare nuovi acquirenti è urgente per il futuro del club.Il Foggia Calcio, con una storia ricca di passione e successi, si trova in un momento cruciale che richiede decisioni rapide e risolutive. La comunità e i tifosi attendono con ansia un esito positivo che permetta alla squadra di continuare a competere nel calcio professionistico.